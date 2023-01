Meloni difende il ministro Nordio dalle critiche dei suoi alleati e smentisce le tensioni | “Ci vedremo in settimana”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Giorgiacostretta a intervenire perre il suodella Giustizia Carlodagli attacchi degli. Dopo lee le polemiche nella stessa maggioranza a causa della sua offensiva anti-intercettazioni, la presidente del Consiglio ha diffuso una nota per garantire che “il clima in Consiglio dei ministri è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi. Nello specifico, la presidenteribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani”. La premier ha quindi assicurato che incontrerà presto il Guardasigilli. “In questo quadro, la presidentee ilsi ...

Il Fatto Quotidiano

GiorgiaCarlo Nordio , il ministro della Giustiza "fortemente voluto" a via Arenula dalla premier. Che ha ribadito la sua "piena fiducia" nel Guardasigilli finito nelle polemiche per la sua ...Ma Giorgianon si metterà contro l'Europa mentre ci discute del PNRR. D'altronde non è ...come un segno di debolezza di questa maggioranza il fatto che ogni tanto deve far vedere che... Meloni difende il ministro Nordio dalle critiche dei suoi alleati e smentisce le tensioni: “Ci vedremo… Giorgia Meloni difende Carlo Nordio, il ministro della Giustiza "fortemente voluto" a via Arenula dalla premier. Che ha ribadito la sua "piena fiducia" nel Guardasigilli finito nelle polemiche per la ...Ha un ruolo chiave, ormai decisivo per la difficile partita - innescata con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - che ha portato l'Italia a recidere la dipendenza energetica da Mosca. L'Alg ...