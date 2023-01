Meloni ad Algeri | l' energia è il primo dossier sul tavolo

Agenzia ANSA

La presidente del Consiglio, Giorgia, è atterrata adper la visita ufficiale bilaterale nella Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il primo impegno del genere da quando è alla guida del governo.inizierà la ...Ad accogliereanche l'ambasciatore italiano ad, Giovanni Pugliese. Sono stati eseguiti gli inni nazionali - italiano e algerino - e poi il passaggio in rassegna della Guardia repubblicana e delle tre ... Meloni in arrivo oggi a Algeri, domani bilaterale con Tebboune Domenica in missione mediterranea per i due massimi rappresentanti del governo italiano sul fronte della politica estera. Sia la premier Giorgia Meloni che il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono ...Questa sera la cena con il primo ministro, domani l’incontro con il presidente: Giorgia Meloni è in Algeria per un viaggio istituzionale che ...