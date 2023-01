Meloni ad Algeri | intese per gas e sviluppo economico

Corriere della Sera

A distanza di sei mesi dalla visita di Mario Draghi ad aprile scorso, la premier Giorgiaarriverà domani adper la sua prima missione ufficiale nel paese nord africano.avrà una ...Il viaggio si inserisce nell'iniziativa del governo guidata dal primo ministro Giorgia, che sarà ad. Tajani arriva in Egitto dopo essere stato in Turchia la settimana scorsa e mercoledì ... Meloni, viaggio in Algeria per arginare Russia e Cina Di Marco Galluzzo, nostro inviato ad Algeri La visita al primo fornitore di gas per l’Italia che qui difende anche gli interessi europei L’Algeria è due volte strategica per l’Italia. Ci… Leggi ...Il presidente del Consiglio avrà una serie di colloqui istituzionali e incontrerà imprenditori italiani che operano nel Paese, detentore delle maggiori riserve di gas naturale africano. Il viaggio rie ...