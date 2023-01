Mediterraneo | è libertà

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 22 gennaio 2023) Di Vincenzo Calafiore 23 Gennaio 2023 Udine La domanda è, o meglio le domande sarebbero tante: è giusto contrastare l’invasione, i nuovi barbari? Ed è giusto difenderci dal mondo? Non solo dall’Africa, ma anche dall’Europa. Che ci impone le sue regole, ma anche le stoltezze; ma che non è disposta a condividere i costi di quanto impone ma anche delle sue scelte comunitarie e la sua moneta: l’Euro? Una moneta senza stato. O semplicemente un Marco mascherato sul quale incombe il profilo minaccioso di Schauble, accanto a quello non meno inquietante della Merkel ce li siamo dimenticati? Viviamo tempi difficili e inquietanti, indecifrabili, dove si fatica a individuare il pericolo e dargli un nome e un volto, la. Per questo la sfiducia cresce sempre più e contemporaneamente nella sociale, si assiste al declino delle istituzioni e poteri, nel mentre la ...