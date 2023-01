Me lo hanno diagnosticato” | Romina Power lo annuncia su Instagram | La storia fa il giro del mondo

Fortementein.com

Basti pensare che alle mie figliedetto, appena: "Se si cura guarisce, se non si cura tra due mesi muore". Erano tutti terrorizzati, ma a me non l'detto. Questo ha fatto sì, ...Sebastian Haller ha esordito con la maglia del Borussia Dortmund dopo che sei mesi fa gliun tumore ai testacoli Il Borussia Dortmund ha battuto l'Augsburg per 4 - 3, ma la vera bella notizia per i gialloneri è il ritorno in campo di Sebastian Haller dopo che sei mesi ... "Me lo hanno diagnosticato": Romina Power lo annuncia su ... Il conduttore Rai ha dichiarato che i medici gli avevano detto che nel 90% dei casi si può guarire, ma nell’altro 10% le aspettative di vita ...Dimagrito di 24 chili, Giancarlo Magalli è tornato in tv dopo mesi di assenza, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e ha raccontato la sua lotta contro il linfoma. (ANSA) ...