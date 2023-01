Matteo Messina Denaro | nel covo foto di belve e una calamita da frigo | Il padrino sono io

La Repubblica

... sono alcune delle cose trovate nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara in cui si nascondeva nell'ultimo periodo di latitanza il bossdenaro. Oltre ai pizzini, documenti e ...Quando ho visto le foto diDenaro al tg e del suo amico ho capito che dovevo dire tutto quello che sapevo. Ma ora non so niente di più e non voglio essere coinvolto in questa storia'. ... Messina Denaro padrino dei due mondi: così ha viaggiato per anni, dal Regno Unito al Sudamerica Foto di animali feroci, poster, magneti che rimandano al film 'Il Padrino' di Francis Ford Coppola, che ritraggono alcuni degli attori protagonisti, da Marlon ...Il vescovo emerito di Mazara: "Non possiamo avere troppa pietà per Matteo Messina Denaro e se non ci fossero state coperture sarebbe stato preso prima" ...