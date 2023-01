Matteo Messina Denaro | collezione di magneti da frigo con il Padrino | cosa c' era nel covo

'Ha squillato il telefono, e il comandante dei Carabinieri Teo Luzi con voce emozionata mi ha detto che i Ros avevano catturatoDenaro, era commosso e lo ero anche io. Commosso e ...... sono alcune delle cose trovate nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara in cui si nascondeva nell'ultimo periodo di latitanza il bossDenaro . Oltre ai pizzini, documenti e ...Foto di animali feroci, magneti da frigorifero con l'immagine di un boss in smoking che ricorda Al Pacino ne «Il padrino» e sotto scritto «il padrino sono io», la ...Il padre, Vincenzo, era stato ucciso nel 1989 in un regolamento di conti, ma Gregory non si fece condizionare dall'ambiente di provenienza e fu tra i primi a ribellarsi al racket ...