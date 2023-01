Mattarella concede grazia parziale a vigilante che uccise ladro

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) caption id="attachment 314561" align="alignleft" width="150" Sergio/captionIl capo dello Stato Sergioha firmato il decreto chelaa Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi), detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di Marco Tedesco, avvenuto la notte del 23 gennaio 2007 nel corso di un tentativo di rapina. In virtù del provvedimento del presidente, Martina potrà lasciare il carcere nel 2026 invece che nel 2033, con uno "sconto" di 7 anni di pena. A chiedere lacon una lettera aè stata la figlia di Martina.In quella notte di gennaio di 15 anni fa, Martina intervenne dopo che alcuni ladri avevano fatto irruzione ...