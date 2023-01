Massafra-Martina Franca | incidente | morti tre giovanissimi Un ferito grave Deceduti due ventenni e la sorella di uno di loro | una ragazzina di 13 anni Lutto cittadino

(Di domenica 22 gennaio 2023) Per cause da dettagliare (forse l’asfalto viscido per la pioggia) l’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. Tre vittime giovanissime, fra cui una, in serata a circa un chilometro dal centro abitato di, tratto di strada di collegamento con. Tutti di. Il conducente ventenne dell’Opel Corsa, un coetaneo e ladi quest’ultimo, 13. Un’altra ventenne è feritamente ed è stata trasportato al “Santissima Annunziata” di Taranto. Intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. I carabinieri erano stati allertati da un’automobilista che, passata in zona, aveva intuito che potesse essere accaduto qualcosa di ...

Corriere del Mezzogiorno

22.15 Schianto in auto: 3 morti, giovanissimi Quattro ragazzi in auto si sono schiantati contro un muro. Tre i morti e un ferito grave. E' successo a, sulla via perFranca,in Puglia. L'impatto è stato violentissimo. Le vittime: una 13enne,morta sul colpo assieme al fratello 18enne e il conducente del mezzo, 19 anni, deceduto poco ...Probabilmente l'asfalto bagnato per la pioggia ha contribuito a causare l' incidente stradaleavvenuto questa sera nel territorio di, sulla via pe rMartina Franca, a pochi metri del centro abitato, in cui sono morti tre giovanissimi e un quarto ragazzo è rimasto gravemente ferito. Una Opel Corsa si è schiantata contro un ... Incidente sulla Massafra-MartinaAuto contro un muro, tre morti Dramma lungo le strade di Mssafra. Tre giovanissimi hanno perso la vita in seguito ad un incidente lungo la provinciale 581.Due gravi incidenti hanno visto perdere la vita, questa sera, a quattro giovanissimi, il primo in Lombardia, l'altro in Puglia. Poco distante ...