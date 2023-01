Marta Bassino terza nel Super G di Cortina Assente Goggia

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una stupendaha conquistato il terzo posto nelgigante femminile di Coppa del mondo, ospitato nella meravigliosa cornice did`Ampezzo. Sulla mitica Olympia delle Tofane, la piemontese di Borgo San Dalmazzo ha messo in scena una gara meravigliosa, mostrando tutto il meglio del suo bagaglio tecnico.è stata incisiva fin dall`inizio della gara, pennellando traiettorie sublimi soprattutto dopo il Delta, lasciando correre gli sci con buonissime linee ed una scorrevolezza non indifferente, in una pista certamente meno adatta alle sue caratteristiche, fino a terminare a 47 centesimi dalla vincitrice Ragnhild Mowinckel.La vittoria è andata alla norvegese Mowinckel - prima in 1`23"22 ed impeccabile soprattutto nell`ultimo tratto -, che ha così strappato a Federica Brignone il ...