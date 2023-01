Maria Luigia Borrelli | infermiera uccisa | il caso si riapre dopo 27 anni ' Ecco chi è il killer del trapano'

GenovaToday

Un delitto irrisolto , potrebbe trovare giustizia dopo ben 27 anni. Il 5 settembre 1995 Genova si svegliò con l'omicidio diBorrelli , infermiera di 42 anni uccisa con un trapano, in un basso per prostituirsi. Le uniche certezze un trapano insanguinato, un cadavere massacrato di colpi e tre suicidi . Ma il ...Un trapano insanguinato, un cadavere massacrato di colpi, tre suicidi e un assassino mai scoperto. Dopo 27 anni la Procura di Genova riapre un cold case, quello dell'omicidio diBorrelli, infermiera di 42 anni uccisa in un basso utilizzato per prostituirsi. A riaprire il fascicolo il ricordo di una donna allora bambina. "Mia madre, amica e collega della vittima, ... Delitto del trapano, sospetti su un primario a 27 anni dal caso Un delitto irrisolto, potrebbe trovare giustizia dopo ben 27 anni. Il 5 settembre 1995 Genova si svegliò con l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera di 42 anni uccisa con ...Il femminicidio di Luigia Borrelli senza colpevole dal '95. Nel mirino un primario, che però è morto Un trapano insanguinato, un cadavere massacrato di colpi, tre suicidi e un assassino mai scoperto.