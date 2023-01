Maria De Filippi con lo stesso vestito di Sonia Bruganelli | il commento della moglie di Bonolis in diretta social

(Di domenica 22 gennaio 2023) Storie, emozioni, sorprese, ma non solo: a C'è posta per te anche il look diDecattura

Fanpage.it

deha indossato a C'è posta per te lo stesso abito di Sonia Bruganelli: ironia ...La storia di Chiara a C'è posta per teDecommossaDe, di norma, riesce sempre a mantenere il suo celebre aplomb anche raccontando le storie più commoventi e strazianti di C'è posta per te . Nella puntata ... Maria De Filippi commossa a C'è posta per te: Ha voluto la tua mano fino all'ultimo respiro Maria de Filippi ha indossato a C'è posta per te lo stesso abito di Sonia Bruganelli: ironia social Fanno sempre molto discutere le scelte di look di Maria de Filippi nei suoi programmi. Siamo abituat ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...