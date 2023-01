Marcia | musica e sorrisi | la cultura di stare insieme

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023) Fara di Città Alta, sabato 20 gennaio ore 15. Manca poco all’inizio del momento clou del weekend di inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale dellaItaliana. L’orchestra di fiati, composta dai musicisti dei corpi bandistici “San Martino” di Piazza Brembana, “Santa Brigida”, “Ramera” e alcuni provenienti da Robbiate e Zogno, è in pole position. Sono armati di strumenti e aspettano l’attacco del direttore per poter iniziare. Dietro di loro c’è un folto gruppo di ballerine che alla fine della parata si riuniranno con gli altri danzatori, in tutto duecentosettanta, provenienti da tutte le scuole bergamasche. Il clima è rilassato, ma tutti aspettano il segnale di partenza. In altre parti della città – il Parco Ermanno Olmi alla Malpensata, Largo Barozzi e Piazza S. Anna – altri cortei sono in attesa dell’ok alla. L’idea richiama quella del ...