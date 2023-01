Mara Venier fa piangere Alessia Marcuzzi | scoppia il panico in studio – STRAZIANTE

: 'Federico fashion style ha ammesso essere gay a Verissimo, non me lo aspettavo proprio' Federico Fashion Style, coming out a Verissimo: 'Ha ammesso di essere gay' La verità di Federico ...In una storia Instagramha commentato le dichiarazioni di Fashion Style. La storia Instagram disu Instagram ha condiviso un articolo che parla del coming out di ...PETA attacca Dakota Johnson per la campagna Gucci. Dure critiche della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a Dakota Johnson in merito all’ultima campagna Gucci Vedremo se… Leggi ...A "Domenica In", domani, domenica 22 gennaio, in apertura, alle 14 su Rai1 e Rai Italia, una pagina dedicata all’ indimenticabile Gina Lollobrigida che si è ...