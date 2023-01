Mara Venier e Pierpaolo Pretelli | pace fatta a Domenica In | il video del ballo dopo la ' lite' I fan scatenati

Today.it

e Pierpaolo Pretelli sono stati ripresi dentro gli studi di Domenica In mentre danzano abbracciati , felici e sorridenti. Pace fatta Sembrerebbe proprio di sì, dopo il dissidio avvenuto ...C'è chi ha parlato di 'sfregio' e tanto altro nei confronti dell'attrice, trovando fuori luogo la sua presenza nel salotto di. Piazzolla ha esordito parlando del difficile rapporto tra ... Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 22 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni Mara Venier e Pierpaolo Pretelli sono stati ripresi dentro gli studi di Domenica In mentre danzano abbracciati, felici e sorridenti. Pace fatta Sembrerebbe proprio di sì, dopo ...Domenica in ospiti ed anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2023 a partire dalle ore 14 su Rai 1: ecco chi ci sarà da Mara Venier. La puntata inizierà nel ricordo dell’attrice Gina… Leggi ...