Manchester United | contratto pazzesco per Garnacho | i dettagli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilvuole blindare il talento argentino: pronta la firma per 8 anni sul rinnovo diIlvuole blindare Alejandocon un rinnovo di, allontanando definitivamente le voci di mercato sul conto del talento. Come riferisce il Mirror, per l’argentino sarebbe pronto un prolungamento di ben otto anni, sul quale però il ragazzo vorrebbe riflettere dietro consiglio del suo entourage, che gli ha riferito di non accettare proposte superiori alle quattro stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(INGHILTERRA) - Devastante Erling Haaland : con la tripletta messa a segno contro il ... Haaland ha segnato la quarta tripletta nella massima serie inglese (dopo quelle contro lo, il ...L'ex stella delsi è tolta il cappotto e l'ha avvolto attorno alla donna, noncurante del freddo che, da quel momento in poi, avrebbe iniziato a patire lui. Ma era talmente ... Vlahovic è subito al centro del mercato: il Manchester United è già pronto per l'offerta Ventunesimo turno di Premier League: il Manchester City di Pep Guardiola domina in casa contro il Wolverhampton, spazzato via 3-0. Decisivo, e non è più una novità, il solito Erling Haaland con una tr ...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 22 gennaio 2023.