Mamma si addormenta mentre allatta | il neonato muore soffocato

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma – Aveva chiesto di poter passare qualche minuto in più con il suo piccolo, un maschietto nato appena 3 giorni prima, per abbracciarlo forte e poter trascorrere momenti di felicità. Lalo stavando, come ogni neo-madre, ed è qui che succede la tragedia verificatasi all’interno del reparto di ginecologia dell’ospedale Sandro Pertini di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, durante l’mento la donna si sarebbeta senza che nessuno del personale se ne accorgesse, e ciò avrebbe portato al decesso per soffocamento del bambino nonostante un disperato tentativo di rianimazione. La tragedia è avvenuta all’interno del reparto ginecologia del Sandro Pertini, i primi giorni di gennaio. La giustizia vuole vederci chiaro: il pubblico ministero della Procura di Roma ha infatti aperto un ...