Maltempo Toscana | auto bloccate sulla strada per l’Abetone Bus in difficoltà sulle montagne pistoiesi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nel corso della mattinata i bus di AT hanno incontrato ulteriori ostacoli in direzione Abetone, ostacoli creati daprivate che, evidentemente non pronte ad affrontare le strade innevate, si sono fermate lungo il percorso rendendo difficile e a volte impossibile la alita ai mezzi del TPL di AT L'articolo proviene da Firenze Post.

...interessando l'Italia continuerà nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato... al di sopra dei 300 - 500 metri, su, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad ......nella giornata di domani lunedì 23 gennaio che la neve potrà scendere a quote anche piuttosto basse e fin sui 200/400 metri in Umbria ee finanche in pianura sull' Emilia.in Italia ... Maltempo in Toscana, la neve scende a 500 metri. Ciclone Thor ancora per giorni. Ecco dove Dove saranno chiuse le scuole lunedì 23 gennaio a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani ...Nuova allerta meteo arancione e gialla per maltempo per domani, 23 gennaio. Cosa ci attende Neve e vento colpiranno diverse regioni. Ecco quali ...