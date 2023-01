Maltempo | neve e raffiche di burrasca | allerta arancione in 2 regioni

3bmeteo

commenta Allertain Emilia - Romagna e Marche. La Protezione civile ha valutato da lunedì, per le due ... La perturbazione che sta interessando l'Italia porterà ulteriori precipitazioni e...In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere dimista a pioggia o a tratti, specie nelle prime ore e sulle zone più interne. Rinforzo dei venti da nordest in quota, sulla costa ... Cronaca meteo diretta. Nella morsa del ciclone freddo con neve a tratti in pianura, temporali e grandine. Foto, video e ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...IN VENETO Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui dichiara uno stato di attenzione per domani, lunedì 23 gennaio, ...