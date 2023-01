Maltempo in Toscana | prolungato codice giallo per neve e piogge fino alle ore 15 del 23 gennaio

LA NAZIONE

Ancorasulla, dove dal pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio, sono attese piogge in pianura e neve sulle colline e in montagna. In particolare, dal pomeriggio di oggi, domenica, fino al ...... che apporterà nelle prossime ore condizioni didiffuso, risalirà gradualmente verso nord/... i fenomeni risulteranno nevosi fino a bassa quota: in particolare Emilia Romagna,... Maltempo in Toscana, la neve scende a 500 metri. Ciclone Thor ancora per giorni. Ecco dove Ancora maltempo sulla Toscana, dove dal pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio, sono attese piogge in pianura e neve ...La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido fino alle 15 di lunedì 23: ad essere interessati sono soprattutto il versante appenninico orientale e il ...