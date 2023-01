Maltempo in Campania | prorogata l’allerta meteo gialla

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha prorogato il vigente avviso di allertadi ulteriori 24 ore, ma solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini). Permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali sulla fascia costiera per precipitazioni locali che potrebbero avere anche carattere di rovescio o temporale. La perturbazione, a partire dalle 23.59 e per l’intera giornata di domani (lunedì 23 gennaio), riguarderà, in particolare, la parte centro-settentrionale della regione incluse le isole del Golfo di Napoli. Le condizioni del tempo sono in generale miglioramento: su tutte le altre zone, sempre a partire dalle 23.59 di oggi, domenica 22 gennaio, si passa al Verde (assenza di ...

