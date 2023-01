Make up | è tempo di sfatare alcuni miti E chi meglio di una truccatrice?

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sulle donne, sulla bellezza e sull’importanza di sapersi accettare come si è senza cadere preda del consumismo, la torinese Nadia Ferrari ha molto da dire: “Nessuno vi giudica, nessuno è perfetto, la vera bellezza sta nell’accettare le proprie imperfezioni”. Così la pensa Nadia, che di bellezza se ne intende perché da anni è una delle truccatrici più conosciute nel cinema italiano. Ha vinto il Premio speciale “La chioma di Berenice” per Miglior Trucco al Festival di Roma nel 2013 per il film “La luna su Torino” di Davide Ferrario, ha firmato, tra i tanti lavori, svariate serie di fiction e film tv (“Braccialetti rossi”, “Non uccidere”, “Rex”) e oltre 50 film sul grande schermo, con registi come Zanasi, Campiotti, Emmer, De Seta, Costa, Ferrara, Tavarelli. Ha lavorato per tantissimi spot pubblicitari, cortometraggi e videoclip. Ha curato, da responsabile generale hair and ...

