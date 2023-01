Maiale si ribella nel mattatoio e uccide il macellaio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Undi 61 anni è morto a Hong Kong, assalito da unche stava cercando di macellare neldi Sheung Shui, alla periferia nord della città. Un collega lo ha trovato privo di sensi con la mannaia in mano e un...

Kodami

Livorno 9 ottobre 2022 - 'La Guglia si', Asia Usb: 'Appartamenti da sventrare. Il 110% E' come mettere un papillon a unuscito dal fango' Il video intervento di Asia Usb sulla riqualificazione della Guglia e sugli ...Livorno 9 ottobre 2022 - 'La Guglia si', Asia Usb: 'Appartamenti da sventrare. Il 110% E' come mettere un papillon a unuscito dal fango' Il video intervento di Asia Usb sulla riqualificazione della Guglia e sugli ... «Gli animali non sono macchine da produzione». Nasce il Santuario ...