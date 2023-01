(Di domenica 22 gennaio 2023) La Procura di Rom ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di unavvenuto la notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell’ospedale...

Secondo quanto scritto dal Corriere il bambino sarebbe morto soffocato dal peso del corpo della. Inutili i soccorsi, le manovre di rianimazione. Per il bambino non c'è stato niente da fare. Sul ...Ma poco dopo si, col neonato al seno. Il suo peso, con ogni probabilità, lo schiaccia. ... E il pm procede con l'accusa di omicidio colposo , con laparte offesa nell'inchiesta. ... Madre si addormenta mentre allatta, neonato muore schiacciato