Madre si addormenta mentre allatta | morto neonato a Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023) La Procura di Rom ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di unavvenuto la notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell'ospedale ...

Al momento il procedimento è contro ignoti ma gli inquirenti vogliono verificare se ci siano state carenze nell'assistenza della. In base a quanto ricostruito la donna, una trentenne, nel tardo ...Laè in stato di shock. Le indagini - Nell'inchiesta la trentenne è qualificata come parte offesa. L'attenzione degli inquirenti è focalizzata sul chiarire se la neo - mamma sarebbe la vittima ... Roma, madre si addormenta mentre allatta, morto neonato: avviata indagine per omicidio colposo A Roma una trentenne, a tre giorni dal parto, si addormenta mentre allatta e il figlio muore soffocato tra le sue braccia. A dare l'allarme un'infermiera che ha notato il corpicino del neonato inerme ...Dalla gioia unica del parto al dramma. È una storia tragica, quella avvenuta nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini di Roma. I fatti, ricostruiti oggi dall’edizione romana del Corriere della ...