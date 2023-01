“Ma cosa è?” Il curioso fenomeno atmosferico ripreso in Turchia che fa pensare a un Ufo Le immagini fanno il giro del mondo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sta spopolando sui social l’immagine di una nuvola con una forma e un colore decisamente curiosi che laassomigliare a un Ufo. Arrossata dal tramonto e modellata da un vortice la nube è stata avvistata a Bursa, in, fotografata e ripresa è stata postata sui social. Si tratta di una nuvola lenticolare,piuttosto raro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

... sonodi leggere la motivazione'. La domanda che si fanno tutti: perché le altre società e ... Se sono arrivati 15 punti di penalizzazione per il sistema plusvalenze,dobbiamo aspettarci dal ...All'aeroporto Josè Martì ci aspetta Liliana, una giovane donna, sorridente, con lo sguardoa capire con chi avrà a che fare nei prossimi giorni, sembra una donna uscita da un'opera di ...il... “Ma cosa è” Il curioso fenomeno atmosferico ripreso in Turchia che fa pensare a un Ufo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...