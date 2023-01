Ma ce li hai ancora i denti? | la nonnina sconvolge lo studio di Canale 5

(Di domenica 22 gennaio 2023) Eccoci a C'è posta per te, la corazzata del sabato sera condotta da Maria De Filippi su5. Inc'è Marianna, 84 anni, che ha scritto alla redazione del programma con l'aiuto della sorella per ritrovare il suo primo amore, che non vedeva ormai da 68 anni. Lui si chiama Francesco e da giovane la aveva a lungo corteggiata, regalandole anche una preziosa spilla e chiedendole di aspettarlo prima che partisse per il militare. Poi, però, Marianna ha sposato un altro uomo, morto qualche tempo fa, da cui ha avuto cinque figli. I due si erano però separati: lui aveva lasciato Marianna per un'altra donna. E Francesco è stato rintracciato dalla redazione di C'è posta per te. Anziano, Francesco ha qualche problema d'udito, tanto che la De Filippi ha dovuto spostare una cassa inin modo che potesse sentirci meglio. Dunque ha ...

Il Dunque

... come il manifesto dei valori del 2007 " aggiunge " piacciono e li trovoattuali, voglio ... "Grazie Enrico per la relazione svolta oggi e grazie per il lavoro chesvolto in questi mesi ......lacrime di Maria De Filippi e l'incontro con Massimo Ranieri ' L'ultimo momento a fianco a lui... Sono quattro anni, ma per me èpoco tempo. Ionon lo accetto ' ha dichiarato il ... Hai ancora i due euro con i carabinieri Ecco quanto valgono Mentre la guerra in Ucraina è in una fase di stallo, Kiev e Mosca stanno organizzando le loro offensive di primavera ...1943: su tutta la Germania piovono le bombe angloamericane e il morale dei tedeschi è sempre più basso. Hitler convoca Joseph Goebbels e gli chiede di realizzare un film di ...