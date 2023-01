Lula | il viaggio tra gli indigeni Yanomami per marcare le distanze con Bolsonaro | “Misure urgenti per la grave crisi umanitaria imposta ai nostri popoli”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Quello che ho visto qui è disumano”. L’inquietante affermazione è di Luiz Inácioda Silva dopo aver visitato un centro medico nella zona rurale di Boa Vista nel Roraima, lo stato più a Nord del Brasile, dove sabato 21 gennaio – accompagnato da una grande comitiva di ministri e militari – il neo eletto presidente brasiliano, si è recato per verificare di persona lasanitaria e alimentare in cui si trovano glinella più grande e antica riserva indigena del Paese. Le foto degli indios denutriti nei baracconi in legno ricordano altre epoche, sono immagini che impressionano, raccapricciano e hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Laha spinto il ministero della Salute del neo eletto governoa dichiarare lo stato ...

Il Fatto Quotidiano

Un annuncio ufficiale è atteso durante la visita in Argentina del presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva che inizierà questa sera: si tratta del primoall'estero del neopresidente da ..., insediatosi il 1° gennaio per un terzo mandato dopo aver ricoperto la carica di capo dello Stato dal 2003 al 2011, volerà a Washington il 9 febbraio per undi due giorni, ha dichiarato ... Lula, il viaggio tra gli indigeni Yanomami per marcare le distanze con Bolsonaro: “Misure urgenti per… Il ministro dell’Economia argentino Massa: «Annunceremo i negoziati al vertice del Celac», in programma a Buenos Aires il 24 e 25 gennaio. Per il Financial Times, una moneta comune a tutti i Paesi del ...Dalle violenze in Cisgiordania alle proteste in Iran, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...