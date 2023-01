Luisella Costamagna ribatte a Francesca Fagnani | “Cara | le inchieste le ho fatte eccome” La risposta della ‘Belva’

(Di domenica 22 gennaio 2023) Intervistata da Il Messaggero in vista del prossimo impegno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo,ha parlato di tante cose. A un certo punto, l’amata conduttrice di Belve, su RaiDue, ha risposto a una domanda su una sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle: “No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare“. Ecco dunque che la domanda su, giornalista dal lungo curriculum che Ballando lo ha vinto proprio questa stagione, si è imposta doverosa: “No (non ha sbagliato ad andare, ndr). Lei non faceva, conduceva in studio“.non deve aver gradito lae su Twitter, a qualche ora dall’uscita dell’intervista, scrive: ...

Il Fatto Quotidiano

Quindi, che ha vinto quest'anno, ha sbagliato ad andare 'No. Lei non faceva inchieste'. Che ne pensa di Giovanna Civitillo, ex ballerina e moglie di Amadeus, che al Festival farà ...L'appuntamento con Tv Talk, dovesi è sbilanciata su Ballando 2023 , è per domani a partire dalle 15.00 su Rai3. Luisella Costamagna ribatte a Francesca Fagnani: “Cara, le inchieste le ho fatte eccome” Giunto in finale dopo un lungo e faticoso percorso disseminato di esibizioni e prove a sorpresa, Alessandro Egger non è riuscito ad avere la meglio su Luisella Costamagna. La giornalista gli ha ...Scopriamo di chi si tratta. Se a Ballando Selvaggia Lucarelli sembra pronta a salutare (e forse a fare spazio a Luisella Costamagna), per quanto riguarda Il Cantante Mascherato l’addio di Arisa e ...