Ludwig Koons | chi è il figlio di Ilona Staller | età | lavoro | vita privata | fidanzata | Instagram | padre e foto

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo l'emozionante puntata di ieri, il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco, anzi pochissimo, al nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 che tiene compagnia al pubblico anche di domenica. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, padrona indiscussa della trasmissione, oltre a Valeria Marini, Stefania Sandrelli, Giancarlo Magalli e le tre opinioniste del GF VIP (Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi), ci sarà anche, in arte 'Cicciolina'. Che sarà in studio con l'amato. I due si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all'amore che li lega, che è sempre più forte e solido.