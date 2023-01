L’Udinese torna alla vittoria con la prima rete in A di Ehizibue

(Di domenica 22 gennaio 2023)trova il suo primo gol in Serie A contro la Sampdoria e regala ali tre punti che mancavano da dieci partite Contro la Sampdoriadopo 10 gare. Tre punti raggiunti con lo scarto minimo contro i blucerchiati. Decisiva ladi: per lui si tratta del primo gol da quando è arrivato nel nostro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

