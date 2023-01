Lotito Decide in Volata | Basic Non è Incedibile | Lazio sul Mercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il senatoreè in una situazione difficile: da un lato ha delle promesse da mantenere, dall’altro deve affrontare la crisi di liquidità. Ieri è stato a Formello, ma non c’è stato nessun incontro con Sarri. Ilin entrata dellaè bloccato e arrivano segnali contrastanti. «L’opinione del presidente taglia la testa al toro». La situazione è complicata, manon vuole rinunciare ai rinforzi necessari per la squadra. Deve trovare un modo per sbloccare la situazione, un modo che non sia il piazzare giocatori, ma che attinga a risorse patrimoniali personali. C’è una possibilità di cessioni a sorpresa? Luis Alberto è uscito dal, ma non è da escludere una partenza di Milinkovic per la Premier. Hysaj resta a Formello, mentre, costato 7 milioni l’estate ...