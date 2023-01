Los Angeles | spari alla festa per il Capodanno lunare La polizia | «Almeno nove morti»

(Di domenica 22 gennaio 2023) I festeggiamenti per ila Monterey Park, a una quindicina di chilometri dal centro di Los, si sono trasformati in tragedia. Una sparatoria, avvenuta poco dopo le 22 ora locale (le 7 del mattino in Italia), ha causato la morte dipersone. Lo hanno confermato fonti dellacaliforniana. Nella sparatoria è anche rimasto ferito anche un numero al momento imprecisato di altre persone. La testata californiana LosTimes riporta le testimonianze di alcune persone scampate ai proiettili, secondo cui l’autore della sparatoria sarebbe un uomo che si aggirava sul posto con un fucile e diverse munizioni, così da garantirsi la possibilità di ricaricare l’arma. Fuggiti dal luogo della sparatoria, che sarebbe una discoteca, tre ...

E' di 10 morti e 10 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 22 (le sette di stamattina in Italia) a Monterey Park, una località della California vicino a Los Angeles. Lo ha riferito la polizia locale. Migliaia di persone partecipavano ai festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, a Monterey, infatti, c'è una forte presenza di immigrati asiatici. Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga.