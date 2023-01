Los Angeles | spari al capodanno cinese | 10 morti Killer in fuga | nuova sparatoria

(Di domenica 22 gennaio 2023) Carneficina in una discoteca di Monterey Park, abitata in maggioranza da asiatici. Colpi d'arma da fuoco in un altro locale ...

Carneficina in una discoteca di Monterey Park, abitata in maggioranza da asiatici. Colpi d'arma da fuoco in un altro locale ...Dieci persone sono state uccise e altre 10 ferite da un uomo armato che ha aperto il fuoco in un locale di Monterey Park, a est di, in California. Lo ha detto alla stampa il capitano della polizia, Andrew Meyer, aggiungendo che l'uomo e' latitante. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. La sparatoria e' ... Sparatoria vicino a Los Angeles, a Monterey Park: 10 morti. Killer in fuga Erano da poco terminate le celebrazioni del Capodanno lunare cinese negli USA, quando una sparatoria ha macchiato di sangue il clima di festa che si era creato per il tanto atteso evento. Siamo nei pr ...