Los Angeles | sparatoria durante il capodanno cinese | ' Almeno 9 morti' - Esteri - quotidiano net

Sono almeno nove le vittime di una sparatoria andata in scena sabato notte a Monterey Park, nella contea di. Il numero di morti è stato confermato dal sergente Bob Boese, del dipartimento di polizia della Contea di, citato dai media americani. IlTimes riporta ...I festeggiamenti per il Capodanno lunare al luna park di Monterey Park , nell'area di, si sono trasformati in tragedia. Una sparatoria, avvenuta alle 22 ora locale (le 7 italiane), ha causato un numero imprecisato di feriti. Secondo il quotidianoTimes , ci ... Sparatoria vicino Los Angeles per capodanno lunare, ci sono delle vittime - Nord America Almeno nove persone sono state uccise in una sparatoria a Monterey Park, a una decina di chilometri da Los Angeles, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia. La sparatoria è avvenuta poco ...Le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una sparatoria ha provocato molteplici vittime a Monterey Park nei dintorni di Los Angeles. Per ora incerta la dinamica de ...