Los Angeles | sparatoria alla festa per il Capodanno lunare | 10 morti e diversi feriti | killer in fuga

Agenzia ANSA

E' di 10 morti e 10 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 22 (le sette di stamattina in Italia) a Monterey Park, una località della California vicino a. Lo ha riferito la polizia locale. Migliaia di persone partecipavano ai festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, a Monterey, infatti, c'è una forte presenza di immigrati asiatici. ...I primi dettagli approfondimento, sparatoria a Monterey Park: almeno 10 morti. FOTO Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un festival di due giorni, ... Sparatoria vicino Los Angeles per capodanno lunare, ci sono delle vittime Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga. A ...Monterey Park è una città nella contea di Los Angeles. (rappresentante) Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che nove ...