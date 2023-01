Los Angeles | sparatoria alla festa per il Capodanno cinese | 10 morti | Polizia | il killer è un uomo asiatico | ancora in fuga

Agenzia ANSA

Roma, 22 gen - Dieci persone sono rimaste uccise in una sparatoria e altrettante sarebbero rimaste ferite, nella città californiana di Monterey Park, vicino a. La sparatoria è avvenuta intorno alle 22:20 ora locale di sabato (domenica mattina in Italia). Migliaia di persone si erano precedentemente radunate in città per il festival del capodanno ...Monterey Park - Secondo ilTimes , decine di migliaia di persone si erano radunate per l'inizio di un festival di due giorni, uno dei più grandi eventi del Capodanno lunare nella regione. La sparatoria è avvenuta a ... Sparatoria vicino a Los Angeles, a Monterey Park: 10 morti. Killer in fuga Sparatoria in California, è ancora alla macchia l’uomo, un maschio di origine asiatica che, mentre la comunità cinese di Monterey ...Nell'area di Los Angeles, a Monterey Park, almeno 9 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno cinese (o lunare). La sparatoria è in ...