Los Angeles | sparatoria alla festa per il Capodanno cinese | 10 morti | Polizia | il killer è un asiatico | ancora in fuga

Agenzia ANSA

E' di 10 morti e 10 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 22 (le sette di stamattina in Italia) a Monterey Park, una località della California vicino a. Lo ha riferito la polizia locale. Migliaia di persone partecipavano ai festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, a Monterey, infatti, c'è una forte presenza di immigrati asiatici. ...L'orrore nella cittadina a 13 chilometri da, dove la maggioranza della popolazione è di origine asiatica, è cominciato poco dopo le 22 di sabato sera. Le strade, decorate a festa per ... Sparatoria vicino a Los Angeles, a Monterey Park: 10 morti. Killer in fuga Sono stati assegnati al regista Ferzan Ozpetek e all'attore Frank Grillo gli Excellence Award della 18esima edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival.Era l’unica figlia di Elvis. Priscilla, 77 anni, madre della modella e cantante, ha detto con voce rotta dall’emozione: “Il nostro cuore oggi è spezzato” ...