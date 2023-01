Lo juventino Minoli | «Spero che lo scudetto lo vinca il Napoli | mi fa simpatia e farebbe bene al calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Giovanni, conduttore di Mixer – Vent’anni di televisione, su Rai 3. E’ tifosissimo della Juventus. «Quando ho saputo dei 15 punti non mi sono nemmeno sorpreso troppo, ho pensato a un’occasione di rinascita. La Juve nelle difficoltà dà storicamente il meglio. E poi credo che ilsia andato troppo oltre, ora si sta riassestando su nuove logiche. Se verrà confermato il -15 saremo costretti a ripartire dai giovani, con un allenatore da un milione di euro e non da 7. Ma non è una cosa così negativa: sarà un bel bagno di umiltà e rigenerazione».attribuisce l’inizio della fine all’addio di Marotta alla Juventus. «Ho letto cose brutte, brutte, brutte. È una vergogna tale… Del resto era tutto scritto nelle stelle con la partenza di Marotta: se n’è andato perché aveva già capito come ...