LIVE Vuelta a San Juan 2023 | prima tappa in DIRETTA | sette corridori davanti tra cui un italiano | gruppo a soli 40 secondi

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.11 Tra poco ci sarà anche il secondo traguardo intermedio di Villa Colon. 22.08 Sono rimastisolo Tarozzi, Cobarrubia e Juarez. 22.05 Questi i risultati di entrambi i gran premi della montagna: 1 JURADO Christofer Robín 3 2 MENDEZ Marcelo Nahuel 2 3 TAROZZI Manuele 1 22.02 In discesa ha accelerato ile si è portato a meno di un minuto di ritardo. 21.59 70 chilometri alla conclusione. 21.56 Jurado riesce a passare in testa anche anche al secondo gran premio della montagna. 21.53 Vedremo se stavolta Manuele Tarozzi riuscirà a spuntarla. 21.50 Tra poco c’è la seconda ascesa alla Cuesta de las Vacas. 21.47 L’uruguaiano Nahuel Soarez si stacca dai fuggitivi e sta per venire inglobato dal. 21.44 Al comando rimane un terzetto: Tarozzi, Jurado ...

OA Sport

Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...... Coppa del Mondo e Mondiali di Biathlon, Mondiali di atletica, Tour de France edi Spagna. ...streaming sulle proprie piattaforme digitali come Discovery+, e in diretta pay - TV sui canali ... LIVE Vuelta a San Juan 2023, prima tappa in DIRETTA: dieci corridori un fuga tra cui un italiano, andatura in gruppo piuttosto blanda Dopo il Tour Down Under 2023 in Australia, terminato nella notte italiana, è tempo di cambiare completamente scenario e spostarsi in Argentina per un’altra corsa a tappe ciclistica tutta da vivere, fi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a San Juan 2023, giro a tappe sulle strade dell’Argentina. La prima t ...