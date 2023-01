LIVE Vuelta a San Juan 2023 | prima tappa in DIRETTA | inizia la stagione di Ganna | Viviani ed Evenepoel!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelladellaa San, giro a tappe sulle strade dell’Argentina. Lasarà piuttosto morbida e adatta alle ruote veloci: 144 chilometri che vedranno i corridori partire ed arrivare allo stadio Aldo Cantoni di San. Il menù di giornata è principalmente pianeggiante, con gli atleti che muoveranno in direzione est, verso Vallecito, per poi percorrere la stessa strada in verso opposto. Tra i velocisti c’è grande attesa in casa Italia per Elia, ma ci saranno altri nomi di spicco come Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Fernando Gaviria ...