LIVE – Trento-Varese 84-76 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come sedicesima giornata dellaA1di. Dopo la vittoria prestigiosa contro l’Olimpia Milano dello scorso 18 dicembre, gli uomini di coach Molin hanno vinto una sola volta, ovvero nella trasferta di Brescia. Ora, la sfida contro la pericolosissima squadra di coach Brase, reduce da due vittorie di fila ed entrambe con oltre 100 punti realizzati. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 22 gennaio sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA ...