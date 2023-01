LIVE Tour Down Under 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi chilometri | ripresa una fuga con Cattaneo

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.03 ATTACCA SIMON YATES! Lo si vedeva, voleva scattare, aveva preparato il terreno! Si attaccano a lui Ben O’Connor ed il leader della generale Jay Vine! In tre in testa sul Mount Lofty! 5.03 Caduta nelle posizioni di coda del gruppo, niente di grave per fortuna. 5.02 Dopo l’interregno di Dennis, c’è di nuovo un uomo Jayco-AlUla in testa. Arriva il Mount Lofty! 5.01 Si attenderanno le vere rampe del Mount Lofty per vedere un po’ di spettacolo… -3 all’arrivo! 5.00 Ancora nessun attacco, e siamo a quattrodal traguardo! Ora c’è Rohan Dennis in testa. 4.58CINQUE! 4.56 Il gruppo principale è molto allungato, segno di come si stia andando a velocità alte. Il Team Jayco-AlUla fa l’andatura per il suo capitano Simon Yates! 4.55 Ripresi i ...

OA Sport

... Ron , che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti ' Sono un figlio ', che lo porterà in giro in tutta Italia da marzo con ' Sono un figlio', Giovanni Minoli , che, dal 12 ...... Ron , che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti "Sono un figlio", che lo porterà in giro in tutta Italia da marzo con " Sono un figlio", Giovanni Minoli , che, dal 12 ... LIVE Tour Down Under 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo spinge per riprendere la fuga ai -30 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour Down Under 2023, la Unley-Mount Lofty di 114 chilometri. Si deciderà oggi chi sarà ...Dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, Will sarà protagonista dal prossimo 7 febbraio al Festival ...