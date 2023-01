LIVE Sinner-Tsitsipas | Australian Open 2023 in DIRETTA | si comincia! Jannik senza paura contro il n 4 del mondo!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMATS WILANDER SMINUISCE ANCORA9.10 Inizia il riscaldamento dopo la foto di rito. 9.09 I due giocatori sono appena scesi in campo. Pantaloncini viola e maglietta blu chiaro per l’italiano. Pantaloncini variopinti e maglietta bianca per il greco. 9.08 Per i book-makersha il 61% di possibilità di vincere questo match. 9.06 Sono tutti abbastanza sicuri chenon abbia nessuna possibilità.ha dichiarato che “mi aspetto undiverso dal 2022, ma ho le armi per batterlo“. Mats Wilander è andato oltre: “è favorito perché è un po’ più forte e un po’ più veloce“. I pronostici sono fatti per venire smentiti… 9.04 Chiaramente l’approccio alla partita ...