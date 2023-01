LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 3-5 Australian Open 2023 in DIRETTA | azzurro quasi fuori | serve un miracolo

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra bisogna sperare che il greco cali leggermente in battuta, poiuna magia vera da parte di. 3-5 Lunga la risposta di. Seconda di servizio. 40-30 Largo il diritto di. Bisogna fare questo punto a tutti i costi.ha calpestato involontariamente un insetto. 40-15 Ancora servizio e diritto. 30-15 Servizio e diritto vincente di. 15-15 Largo il diritto di, che è calato sia fisicamente sia mentalmente in questo quinto set. 15-0 Servizio vincente di. Bisogna tenere la battuta e poi giocarsi il tutto per tutto. 2-5 Servizio esterno vincente di. Il greco stando con il 90% di prime ...

OA Sport

Segui ildell'incontro di ottavi di finale tra Jannike Stefanos Tsitsipas Dopo la dura sconfitta subita nel 2022 che ha innescato il cambio del suo intero team tecnico, Jannikcerca la ...Tsitsipas -, la cronaca in diretta. 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET TSITSIPAS (GRE)(ITA) Le partite degli Australian Open si possono vedere in diretta su Dazn: abbonati qui . Il tabellone completo degli Australian Open ... LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-6, 6-3, 4-2 Australian Open 2023 in DIRETTA: c'è un break da difendere Il racconto dell'ottavo di finale degli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...