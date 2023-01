LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6 | 4-6 | 2-1 Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro deve continuare a crederci

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Affossa in rete il rovescio. 40-40 Risposta profonda di, errore di diritto del greco. 40-30 Altro serve&volley di, che sbaglia ancora la volée. 40-15 Servizio e diritto in contropiede di. 30-15 Serve&volley di, che mette in rete la volée. 30-0 Servizio e diritto del greco. Micidiale. 15-0 Servizio vincente dinon è così superiore acome si possa pensare. Quello che fa la differenza è come gioca i punti decisivi: è lì che sinora ha mostrato più qualità dell’italiano. Inequivocabile il dato delle palle break convertite: 4/4 contro 2/12… 2-1 Palla corta vincente di ...