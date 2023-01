LIVE Sinner-Tsitsipas 0-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | immediato break dell’ellenico

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMATS WILANDER SMINUISCE ANCORA JANNIK40-30 Risposta profondissima disi fa trovare impreparato e mette in rete il diritto. 40-15 Ace al centro di. 30-15 Esce il diritto didopo lo smash di. L’italiano ha comandato lo scambio. 15-15 Servizio vincente dell’azzurro. 0-15 Fortunato il greco, risposta sul nastro e poi nel campo dell’italiano. 0-2 Ancora lo schema servizio esterno-diritto lungolinea.ha salvato 4 palle. A-40 Esce il rovescio in diagonale di. 40-40 Ancora un servizio in kick del greco, che poi chiude con un diritto lungolinea. 40-A Allucinante risposta vincente di ...

La Gazzetta dello Sport

Tsitsipas -, la cronaca in diretta. 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET TSITSIPAS (GRE)(ITA) Le partite degli Australian Open si possono vedere in diretta su Dazn: abbonati qui . Il tabellone completo degli Australian Open ...Segui ildell'incontro di ottavi di finale tra Jannike Stefanos Tsitsipas Dopo la dura sconfitta subita nel 2022 che ha innescato il cambio del suo intero team tecnico, Jannikcerca la ... LIVE Australian Open, Sinner sfida Tsitsipas. Chi vince va ai quarti La n. 1 del mondo Iga Swiatek cede in due set alla campionessa di Wimbledon Elena Rybakina, mentre Jelena Ostapenko elimina Coco Gauff. Per entrambe è il primo quarto a Melbourne Park Sulla Rod Laver ...Il racconto dell'ottavo di finale degli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas ...