LIVE – Sinner-Tsitsipas 0-1 | ottavi di finale Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ile latestuale di, incontro valido per glididegli. L’altoatesino, dopo aver passeggiato rispettivamente contro il britannico Kyle Edmund e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, ha dovuto rimontare due set di svantaggio all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Per il secondo anno di fila è riuscito a raggiungere il quarto turno a Melbourne. Adesso la sfida contro il numero quattro del mondo e testa di serie numero tre del torneo, che si trova in vantaggio per 4-1 negli scontri diretti contro. Il greco è reduce dal facile successo in tre parziali contro l’olandese Tallon Griekspoor, recente finalista a Pune (India). In generale è apparso ...