LIVE Sci di fondo | Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA | di scena la finale femminile

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:21 Arriva il terzo cambio, quarta frazione con ancora tutte attaccate. Le due coppie italiane nella coda del gruppo. 13:20 Secondo cambio, e dunque terza frazione. 4’26?90 il tempo, fondamentalmente sono tutte insieme tranne il Brasile che è già staccatissimo. 13:19 Secondo giro in, Ganz ha dato il cambio a Monsorno e Sanfilippo a Pittin. Sundling aumenta un pochino l’andatura. 13:18 Prime fasi non propriamente agitate, si viaggia in gruppo. 13:16 Sono sei i giri previsti, dunque tre le frazioni a testa. 13:15 Ed ecco che si parte per la prova! 13:12 C’è un bel sole ancora, in questi ultimi minuti prima dell’inizio della competizione. Ricordiamo alle 13:44 gli uomini con le coppie Pellegrino-De Fabiani e Graz-Mocellini. 13:09 Sono ...

