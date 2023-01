LIVE Sci alpino | SuperG Cortina 2023 in DIRETTA | Marta Bassino al comando dinanzi a Miradoli ed Elena Curtoni

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDILADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E ALLE 13.30 11:49 Ci mette i brividi la transalpina, che recupera disputando la miglior seconda parte di gara vista finora. La francese griffa la seconda posizione a soli 6 centesimi da. 11:48 Romaneinsegue dopo il secondo intermedio pagando 37 centesimi. 11:47 Ultima posizione provvisoria per l’austriaca Tippler, che paga 1 secondo e 24 centesimi dall’azzurra. Al cancelletto la francese. 11:46 Ben 61 centesimi di ritardo per l’austriaca Tamara Tippler a metà gara. 11:45 SECONDO POSTO PER ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno sei gli azzurri al cancelletto di ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi fondo. Si riparte dopo il Tour de Ski, ... COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 13.10 - Tra pochi minuti il ... LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Marta Bassino al comando dinanzi ad Elena Curtoni e Shiffrin CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI CORTINA D’AMPEZZO DALLE 11.30 (ASSENTE SOFIA GOGGIA) 11.37: Anche Steen Olsen ...SCI ALPINO - Prosegue il weekend di gare femminili a Cortina d'Ampezzo. Segui in DIRETTA SCRITTA il Super G femminile. Fari puntati ancora sulle tante azzurre i ...